Treinstaking Den Haag en Zwolle tijdens ochtendspits

Treinreizigers die vanochtend via de stations Zwolle of Den Haag Centraal reizen, krijgen te maken met problemen door een staking. Treinpersoneel op beide stations legt dan het werk neer.

De staking begint om 05.00 uur en duurt tot 09.00 uur. In die tijd rijden er rond Zwolle en Den Haag Centraal minder of geen treinen, wat ook elders in het land gevolgen kan hebben. Het kan na afloop van de actie nog een tijd duren voordat treinen weer volgens de dienstregeling rijden.

Stakende NS-medewerkers delen in de buurt van de stations koffie, thee en koek uit aan de reizigers.

Laatste redmiddel

Vakbond FNV Spoor heeft de staking uitgeroepen vanwege de krimpplannen van de NS en omdat er volgens de bond bij de NS al anderhalf jaar "geen enkele beweging" is in de onderhandelingen.

FNV Spoor spreekt van een laatste redmiddel. Eerdere publieksvriendelijke acties hebben geen effect gehad, zegt de bond.