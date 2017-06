Kohl krijgt unieke Europese afscheidsbijeenkomst

Oud-kanselier Helmut Kohl krijgt een Europese 'staatsbegrafenis', een rouwceremonie namens de Europese Unie. Het initiatief komt van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, die Kohl als vriend beschouwde.

Het eerbetoon moet binnen twee weken plaatsvinden in het Europees Parlement in Straatsburg. Niet eerder heeft een politicus zo'n Europese afscheidsdienst gekregen.

Kohl stierf vrijdag op 87-jarige leeftijd. Bij leven werd hij al onderscheiden met het Europese ereburgerschap, iets wat maar twee anderen is overkomen: EU-grondlegger Jean Monnet en de vroegere commissievoorzitter Jacques Delors.

Maike en Hannelore

Daarom vindt Juncker zo'n Europese afscheidsdienst op zijn plaats. Hij zag Kohl als "de grootste Europeaan die ik ooit heb gekend". "Helmut Kohl was een Duitse Europeaan en een Europese Duitser", zei Juncker. "Zonder Kohl was de euro er niet geweest." Juncker wil de ceremonie zelf organiseren en houdt daarbij contact met de weduwe, Maike Kohl-Richter.

Ook in Duitsland wordt een groots afscheid georganiseerd. Er komt een dienst in de Dom van Speyer in Rijnland-Palts. De kathedraal speelde een rol in Kohls leven. Als jongen schuilde hij daar in de oorlog voor geallieerde bombardementen en in 2001 werd er een dodenmis gehouden voor zijn eerste vrouw Hannelore. Er is nog geen datum voor de dienst.