Augmented reality: nu nog in je smartphone, maar ooit in je bril

Facebook ruimde voor het onderwerp zelfs de eerste twintig minuten van zijn jaarlijkse ontwikkelaarsbijeenkomst in. Dat moest aangeven hoe belangrijk het platform augmentend reality vindt (en het daarmee Snapchat te snel af wil zijn). Het social media-platform gaat AR stoppen in zijn apps.

3000 dollar

Maar er blijft een verschil tussen AR beleven op je telefoon of het recht voor je ogen zien. Een AR-bril in 'opticien-formaat' is nog niet verkrijgbaar, maar Microsoft heeft al wel iets wat een heel eind in de buurt komt: de HoloLens. Een apparaat waar een computer ingebouwd zit en die via een bril objecten projecteert. Enige nadeel: het is een wat groot apparaat en er hangt een flink prijskaartje aan: zo'n 3000 dollar.

Dat weerhoudt organisaties in Nederland er niet van om er al mee te experimenteren. In verschillende sectoren, zoals bij de politie, wordt er druk mee getest. Agenten gebruiken de HoloLens bij hun recherchewerk. Bijvoorbeeld bij het beeld van een beschoten auto, afkomstig uit een liquidatieonderzoek. De politie maakt dan een 3D-scan van de auto en geeft aan waar de kogels zijn ingeslagen. Gevisualiseerde 'schotbanen' laten zien dat het slachtoffer doorzeefd moet zijn geweest.

Een rechercheur die op de plek gaat staan waar de liquidatie heeft plaatsgevonden, kan met de HoloLens het beeld van de auto op de werkelijkheid projecteren. Met de bril op wordt zichtbaar waar de schutter gestaan moet hebben.

Verzekeringsspel

ABN Amro koos voor een andere insteek. Daar is een verzekeringsspel ontwikkeld. Met de HoloLens kun je rondlopen in een virtuele huiskamer. Dat klinkt misschien als VR, maar het idee is juist dat je rondloopt terwijl je de fysieke wereld - bijvoorbeeld je eigen huiskamer - nog ziet. Het spel simuleert vervolgens welke dingen je kunt verzekeren, bijvoorbeeld een dure vaas, en wat er mis kan gaan. Inclusief een meteoriet die op de auto valt.