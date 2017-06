Kruijswijk derde in Zwitserland, eindzege voor Spilak

Simon Spilak heeft net als in 2015 de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveen van Katusha zag zijn leidende positie in de afsluitende tijdrit niet in gevaar komen.

Rohan Dennis won de 28,6 kilometer race tegen de klok. Dennis, die bij de Tourstart in 2015 in Utrecht de tijdrit won, was een klasse apart op het glooiende parcours.

De Australiƫr was ook al de snelste in de proloog van de rittenkoers.

Strijd om plek twee

Spannend was wel de strijd om de tweede plaats in het algemeen klassement. Dennis' ploegmaat Damiano Caruso stond tweede met dertien seconden voorsprong op nummer drie Steven Kruijswijk van Lotto-Jumbo.

Kruijswijk lag bij het eerste meetpunt nog vijf tellen voor op de Italiaan, maar Caruso, die derde werd in de tijdrit, bleek aan de meet zeven seconden sneller te zijn dan Kruijswijk, die uiteindelijk de zesde noteerde in de tijdrit.