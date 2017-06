Lage opkomst bij Franse parlementsverkiezingen

Naar verwachting ziet Macrons partij, La République en Marche! (LRM), een grote overwinning tegemoet. Volgens peilingen kan de partij ruim 400 van de 577 zetels krijgen in de Assemblée Nationale. LRM werd vorig jaar opgericht en won snel aan populariteit.

De winst gaat ten koste van de socialisten. Die hadden de afgelopen regeerperiode 314 zetels, maar werden impopulair onder het presidentschap van Hollande. In het slechtste geval zakken de socialisten naar twintig zetels.

Districtenstelsel

Macron heeft ruim 500 kandidaten voorgedragen. De helft van de kandidaten is vrouw. Macron wil schoon schip maken in de Franse politiek. Dat betekent dat de helft geen of weinig ervaring heeft in de politiek.

In Frankrijk wordt gekozen door middel van een districtenstelsel. Dat betekent dat in elk van de 577 districten één parlementslid gekozen wordt.