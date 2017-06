Nu pakt Müller wel de titel op het gras van Rosmalen

Gilles Müller heeft in Rosmalen voor de tweede keer in zijn loopbaan een ATP-toernooi gewonnen. De 34-jarige Luxemburgse tennisser versloeg in de finale van Rosmalen de Kroaat Ivo Karlovic: 7-6 (5), 7-6 (4).

Net als vorig jaar stond Müller in de finale op het Brabantse gras, maar toen verloor hij van Nicolas Mahut. Zoals verwacht was de finale dit jaar eigenlijk een verkapt potje serveren.

22 om 19 aces

De Kroaat en de Luxemburger regen de aces aaneen, waarbij Müller er drie meer noteerde dan Karlovic (22 om 19). Dat was precies de sleutel tot succes: bij zo'n beetje elke opslag die Müller retourneerde, kwam de Kroaat onder druk, ook in de tiebreaks.

Het is voor Müller pas zijn tweede ATP-titel in zijn zestienjarige profcarrière. Begin 2017 schreef hij het ATP-toernooi van Sydney op zijn naam. Dat was een emotionele overwinning voor de Luxemburger.