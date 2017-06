Kittel blijft Groenewegen voor in Oss

Marcel Kittel van Quick-Step heeft de vijfde en laatste etappe in de Ster ZLM Toer gewonnen. De Duitser bleef in Oss tweevoudig ritwinnaar Dylan Groenewegen voor in de massasprint. De andere Duitse topsprinter, André Greipel, werd derde. De eindzege ging naar de Portugees José Gonçalves.

Gonçalves reed in de koninginnenrit van zaterdag (door de Ardennen) de Sloveen Primoz Roglic uit de leiderstrui. Roglic was klassementsleider sinds zijn zege op de openingsdag in de proloog.

In de 180 kilometer lange en vlakke slotetappe probeerde Peter Schulting (Destil-Jo Piels) vergeefs de sprinters de loef af te steken in de slotfase. Kittel, die in april voor de vijfde keer de Scheldeprijs won, vierde zijn achtste ritzege dit seizoen.