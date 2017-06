Veertien jaar later voetbalt Kameroen weer voor Foé

26 juni 2003, 19.22 uur

Er ligt een man op het veld. Roerloos ligt hij op zijn buik ligt hij in de middencirkel, de rechterarm rust op zijn linker. Alsof hij een middagdutje doet.

Het is 26 juni 2003, even voor half acht in Stade Gerland in Lyon. Kameroen leidt met 1-0 tegen Colombia in de halve finales van de Confederations Cup. En dat zonder sterspeler Samuel Eto'o, die twee dagen later de finale van de Copa del Rey moet spelen. Met Eto'o is de Afrikaanse ploeg nog sterker. Volhouden nu, niet te veel risico nemen.

Juist nu kun je bouwen op Marc-Vivien Foé. De 28-jarige middenvelder wordt wel vergeleken met Patrick Vieira. Een rots in de branding op het middenveld. Een beresterke balafpakker die nooit een duel uit de weg gaat.

Als de nood hoog is, heb je een speler als Foé nodig. Onverwoestbaar. En dan zakt Foé opeens in elkaar.