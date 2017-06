Politie massaal op de been voor demonstratieverbod Enschede

In Enschede is veel politie op de been om mogelijke demonstraties van nationalistische en extreemlinkse betogers de kop in te drukken. Vanochtend werd al een aantal mensen opgepakt.

Een van de arrestanten is de voorman van de nationalistische beweging Pegida Nederland, Edwin Wagensveld. Volgens de gemeente was het hem verboden om naar Enschede te komen, maar liet hij zich toch zien. Wagensveld had al eerder in meerdere video's op YouTube aangekondigd naar Enschede af te reizen.

De gemeente verbood donderdag een betoging van Pegida Nederland en een tegenbetoging van de Anti Fascistische Actie Nederland.

Agenten opgesteld

Volgens RTV Oost zijn op verschillende plekken in het centrum agenten opgesteld. Zo wachten politiemensen demonstranten op bij het centraal station. Ook staan er op verschillende plaatsen ME-busjes opgesteld en staat er een waterkanon klaar.

De gemeente waarschuwt met lichtkranten in de stad dat er niet gedemonstreerd mag worden. Ook mogen mensen zich niet groeperen.