Schoop slaat Cardinals aan puin en wordt beloond met een ijsje

Na afloop was Schoop de gevierde man bij Baltimore, al ging het ook veel over pitcher Wainwright. "Dit was de eerste keer dat ik tegenover hem stond", zei Schoop. "Hij is een hele goede pitcher, maar we hadden hem te pakken vandaag."

"Ik was niet helemaal in orde vandaag, maar je moet wel je best doen", sipte Wainwright na afloop. "Dit was een sneue poging."

Taart

Ook Schoop werd - zoals inmiddels traditie is in de Major League - na afloop te grazen genomen. Voor de camera kreeg hij een smakelijk presentje aangeboden. Maar of hij daar echt van kon genieten.