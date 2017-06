Turkse oppositieleider op sportschoenen bevecht Erdogan met bordje

De leider van de Turkse oppositie is begonnen aan een bijzondere publiciteitsstunt. Hij loopt van Ankara naar Istanbul. Met een bord in de hand waarop het woord 'Adalet' geschreven staat, Turks voor gerechtigheid. In 23 dagen tijd wil Kemal Kilicdaroglu, leider van de Republikeinse Volkspartij CHP, de 450 kilometer tussen de twee grootste steden van Turkije afleggen.

Na lang aarzelen lijkt Kilicdaroglu de politieke arena te verruilen voor de straat, in zijn verzet tegen president Erdogan. Een riskante stap: de afgelopen jaren was publiek protest in Turkije zelden succesvol, en mondden demonstraties vaak uit in geweld en massale arrestaties.

Maar de CHP-leider wil een daad stellen en kondigt aan door te gaan met zijn actie tot de Turkse rechtsstaat weer naar behoren functioneert. De menigte die met hem meeloopt bij de eerste dagen van zijn wandeltocht verbaast vriend en vijand. Maar er is ook twijfel over de kans van slagen.

Sportschoenen

De grijze, een tikje stijve zestiger verscheen donderdagmiddag op sportschoenen in het Güvenpark in de Turkse hoofdstad Ankara. Turken kennen hem niet bepaald als een volksmenner. Kilicdaroglu is eerder de saaie technocraat, wiens aanvallen lusteloos van president Erdogan afglijden. Dat juist hij nu voorop loopt in een protestmars is opvallend.