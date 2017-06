Harman grijpt macht op US Open; Thomas steelt show

Door de vrijwel perfecte ronde van Thomas, sneeuwde de prestatie van Harman een beetje onder, maar ook zijn dagscore van -5 mocht er zijn. Met zes birdies en een bogey speelde hij zeer constant.

Harman, die op het US Open tot dit jaar nog nooit de cut had gehaald, moet naast Thomas ook Tommy Fleetwood en Brooks Koepka in de gaten houden op de slotdag. Zij liepen noteerden beiden vijf birdies en een bogey op dag drie.

Rickie Fowler en Kim Si-woo doen ook nog mee voor de zege. Paule Casey, die na zaterdag nog gedeeld aan de leiding ging, zakte door het ijs. Twee birdies, twee bogeys en zelfs een triple bogey brachten hem op 75 (+3).