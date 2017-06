Helikopter Jantje en hoe bmx overwaaide vanuit de VS

In 1974 zag Gerrit Does voor het eerst een crossfietsje in Kansas City. "Ik was als motorcrosser in Amerika en zag zo'n twintig-inch fietsje staan. Dat vond ik wel wat." Does zag het als een perfect alternatief voor de jeugd.

"Jongetjes van vijf of zes jaar zag ik liever niet op een motorfietsje." Niet toevallig: het zoontje van Does, Nico, was toen net vijf jaar. "Dat vond ik te link. Maar het gebeurde wel tot die tijd."

21 eerste crossertjes

Het idee was geboren. "In 1978 nam ik de beslissing: ik ga een organisatie opzetten. Dat was de Stichting Fietscross Nederland (SFN). In maart van dat jaar heb ik op een motorcross een demo gegeven met acht jongetjes die een crossfietsje hadden. Tegen het eind van dat jaar hadden we 21 licentiehoudertjes; twintig jongens en één meisje."