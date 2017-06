Lichamen vermiste Amerikaanse zeelieden gevonden

In Japan zijn in het beschadigde Amerikaanse oorlogsschip USS Fitzgerald de lichamen gevonden van vermiste zeelieden. Duikers haalden de lichamen uit de ondergelopen gedeelten van het schip. Er werden zeven Amerikanen vermist. De Zevende Vloot kan niet bevestigen dat ze allemaal zijn gevonden.

De Amerikaanse torpedobootjager raakte gisteren 100 kilometer van de Japanse kust zwaar beschadigd bij een aanvaring met een containerschip. De USS Fitzgerald maakte water en dreigde zelfs volledig te zinken, zo maakte de commandant van de Zevende Vloot vanochtend bekend. Het veel grotere containerschip liep nauwelijks schade op.

De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de aanvaring. De Filipijnse bemanning van het containerschip wordt ondervraagd. Gedacht wordt aan menselijk falen, maar niet duidelijk is welk schip een fout heeft gemaakt. Op de plaats van het ongeluk is druk scheepvaartverkeer.

Leeggepompt

Commandant Bryce Benson van het Amerikaanse schip raakt gisteren gewond, net als een aantal andere opvarenden. Benson is overgebracht naar een Amerikaans marineziekenhuis. Zijn toestand wordt omschreven als stabiel. Hij had sinds een maand het commando over de USS Fitzgerald. Daarvoor had hij het commando over een mijnenveger.

De USS Fitzgerald is teruggekeerd naar de marinebasis Yokosuka, waar het schip wordt gerepareerd. De ondergelopen compartimenten zijn leeggepompt. Het schip had 200 opvarenden aan boord; de meeste sliepen toen het ongeluk gebeurde.