Frankrijk opnieuw naar de stembus

Frankrijk gaat vandaag opnieuw naar de stembus. Het is de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Na de eerste ronde van vorige week gaat bijna iedereen ervan uit dat La République En Marche (LREM), de partij van president Macron, een grote overwinning zal behalen.

LREM kreeg vorige week ongeveer een derde van de stemmen. Door het districtenstelsel in Frankrijk is de kans groot dat de partij uiteindelijk een zeer grote meerderheid van de zetels zal behalen in de Assemblée Nationale.

Volgens de jongste peilingen kan Macron rekenen op 415 tot 445 van de in totaal 577 zetels. Dat gaat vooral ten koste van de socialisten van oud-president Hollande.

Bij de eerste ronde was de opkomst zeer laag: 48,2 procent. Wellicht zijn de Fransen verkiezingsmoe, de afgelopen weken gingen ze ook al twee keer naar de stembus om een president te kiezen.