Grote brand in Leerdam trekt veel bekijks

In het centrum van Leerdam heeft een uitslaande brand gewoed in een winkelpand met bovenwoning. De brand brak kort voor middernacht uit. Pas na drie uur had de brandweer het vuur onder controle. Ook twee naastgelegen panden raakten beschadigd, meldt de Veiligheidsregio Zuid Holland-Zuid.

De brand trok veel bekijks. Vooral uitgaanspubliek wilde alles op de voet volgen, maar de politie hield iedereen op afstand om de brandweerlieden hun werk te laten doen.

Uiteindelijk werden er zo'n honderd brandweermensen ingezet, van verschillende korpsen uit de regio. Er raakte niemand gewond.