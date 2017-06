Drie doden bij aanslag in winkelcentrum Bogota

Bij een bomaanslag in Colombia zijn drie vrouwen omgekomen. Zeker acht mensen raakten gewond. De bom was verborgen in een damestoilet van een chic winkelcentrum in de hoofdstad Bogota.

Een van de omgekomen slachtoffers is een 23-jarige Fran­çaise. Zij werkte een half jaar als vrijwilligster in een arme wijk van Bogota en stond op het punt om terug te keren naar Frankrijk.

ELN

De aanslag is door niemand opgeëist, maar de autoriteiten denken dat de ELN erachter zit. Dat is de grootste overgebleven rebellengroep van Colombia, nadat de FARC in november vorig jaar een vredesakkoord met de regering overeenkwam.

De ELN was ook verantwoordelijk voor een aanslag in februari in Bogota, waarbij een politieman omkwam en 20 gewonden vielen. Mogelijk wil de ELN zo concessies afdwingen bij de onderhandelingen die zij met de regering voert.