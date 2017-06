Zeker negentien doden bij bosbrand in Centraal-Portugal

Bij een bosbrand in Portugal zijn zeker negentien doden en twintig gewonden gevallen. De meeste doden vielen op de weg tussen Figueiró dos Vinhos en Castanheira de Pêra, in Centraal-Portugal, toen hun auto's door het vuur ingesloten raakten. Twee mensen worden nog vermist. Onder de gewonden zijn zeker zes brandweerlieden.

Een burgemeester in het getroffen gebied zei dat een aantal dorpen volledig is ingesloten door het vuur. Bewoners van afgelegen gebieden is aangeraden hun huis te verlaten en veilig gebied op te zoeken. In het getroffen gebied is de noodtoestand afgekondigd.