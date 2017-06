4000 wandelaars van start in Nacht van de Vluchteling

Om middernacht zijn in Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen 4000 wandelaars van start gegaan voor de sponsorloop De Nacht van de Vluchteling. Zij halen geld op voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of onderdrukking.

De deelnemers leggen 40 kilometer af. Net voor middernacht had de organisatie anderhalf miljoen euro binnen.

De eerste zes edities kon er alleen van Rotterdam naar Den Haag worden gelopen. Vorig jaar was er ook een start in Nijmegen met een finish in Arnhem.

Kinderen

Dit jaar doet Amsterdam ook mee. De deelnemers daar steken met de pont het IJ over en lopen dan een route door Amsterdam-Noord en Waterland, waarna ze naar de startplaats bij de Westergasfabriek terugkeren.

Speciaal voor gezinnen en kinderen gingen in Amsterdam om 18.45 uur twee korte versies van start. De ongeveer 1000 deelnemers konden kiezen tussen een route van 10 en een route van 20 kilometer.