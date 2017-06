IFAB wil spelregels voetbal drastisch wijzigen

De IFAB, de internationale spelregelcommissie van het voetbal, heeft een document gepubliceerd met een heleboel nieuwe voorstellen. Het uitgebreide document, genaamd Play Fair (speel eerlijk), wordt de komende maanden bij diverse bijeenkomsten in de voetbalwereld besproken.

Vervolgens wordt in 2018 besloten welke van de voorstellen in aanmerking komen voor een proef in de praktijk. Een van de samenstellers noemt de voorstellen "een stille revolutie".

Een paar voorstellen op een rij:

- Spelers mogen de bal bij een vrije trap of corner zelf in bezit houden, een self-pass

- Het toekennen van een strafschop bij een terugspeelbal op de keeper als die de bal in zijn handen neemt

- Puntenaftrek voor de teams die de scheidsrechter in het nauw hebben gebracht

- Zuivere speeltijd. Een helft duurt voortaan nog maar 30 minuten.

- Geen rebound meer bij een strafschop. Na misser neemt de keeper een doeltrap.