Mars van moslims tegen terrorisme in Keulen

In Keulen hebben honderden moslims meegelopen in een mars tegen terrorisme. De deelnemers wilden laten zien dat ze niet achter de aanslagen staan die worden gepleegd uit naam van hun geloof.

De organisatie had gerekend op ongeveer tienduizend deelnemers, maar die opkomst viel veel lager uit omdat de Turks-Islamitische Unie weigerde mee te doen. Dat is de grootste moslimorganisatie in Duitsland.

Volgens de Turks-Islamitische Unie wekt de mars de indruk dat het terrorismeprobleem een moslimprobleem is. Bovendien vond de Unie het onverstandig om tijdens de ramadan in de zomer mee te lopen in een mars die uren duurt.