Hockeyers verslaan ook Schotland in HWL

De Nederlandse hockeyers hebben hun tweede duel in de Hockey World League in Londen met 3-0 gewonnen van Schotland.

De zege kwam moeizaam tot stand. Oranje opende stroef en kansen waren schaars. In de slotminuut van het eerste kwart was het na slecht Schots verdedigen via Robbert Kemperman toch raak: 1-0.

Daarna drong Nederland feller aan, maar lag doelman Thomas Alexander enkele keren in de weg. Nadat Mink van der Weerden een strafcorner had benut in de 36ste minuut, kwam Oranje goed weg toen Alan Forsyth alleen voor het doel over de bal heen maaide.

India, Canada

Valentin Verga stelde de zege vervolgens veilig met een intikkertje in de 51ste minuut, op aangeven van Kemperman. Nederland speelt nog tegen India en Canada. De beste vier landen in de groep van vijf plaatsen zich voor de kwartfinales.