Week in beeld: brand in Londen, formatie weer vastgelopen

In Londen brandt in de nacht van dinsdag op woensdag een flat af. Terwijl buiten de vlammen uit het gebouw slaan, staat het binnen zwart van de rook. Als het vuur gedoofd is, heerst er veel woede over berichten dat het isolatiemateriaal aan de buitenmuren van de Grenfell Tower van een goedkope en brandbare soort was. De politie gaat uit van zeker 58 doden.

In eigen land wordt duidelijk dat het nog wel even duurt voordat er een nieuw kabinet is. Informateur Herman Tjeenk Willink concludeert na gesprekken op het Catshuis in Den Haag dat er geen nieuwe onderhandelingen mogelijk zijn tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Ondertussen brengt demissionair premier Rutte een bezoek aan Appingedam en Loppersum, waar hij onder meer praat met boze aardbevingsgedupeerden.

Dat en meer in de week in beeld.