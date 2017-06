Rusland simpel langs Nieuw-Zeeland

Rusland heeft het openingsduel van het toernooi om de Confederations Cup in Sint-Petersburg met 2-0 gewonnen van een pover Nieuw-Zeeland.

Rusland had meteen een groot overwicht en binnen de kortste keren was de bal bij Nieuw-Zeeland al twee keer van de lijn gehaald. De druk nam wat af, maar de 1-0 (een eigen goal van Michael Boxall vóór de aanstormende Denis Gloesjakov) was verdiend.

De Kiwi's zochten de aanval, konden geen vuist maken, maar gaven wel ruimte weg. Nadat Dmitri Poloz al twee keer dicht bij een treffer was geweest, tikte Fedor Smolov uit een vlotte aanval de 2-0 binnen.

Tommy Smith scoorde bijna tegen; zijn kopbal werd van de lijn gehaald.