Brandweermensen herdenken omgekomen collega's

In het hele land hebben brandweermensen stilgestaan bij hun omgekomen collega's. Sinds de Tweede Wereldoorlog overleden er in Nederland 91 tijdens hun werk.

Volgens Omroep Gelderland was er vanmiddag een speciale herdenking bij het Nationaal Brandweermonument in Arnhem. De bijeenkomst was voor genodigden.

Bij veel kazernes werd een ereboog gemaakt met twee brandweerspuiten om stil te staan bij de slachtoffers. RTV Utrecht laat foto's van de ceremonie op haar website zien in Nieuwegein-Noord. Ook ging de vlag halfstok.

Vrijwilligers

Volgens de brandweer is het gedenken van gestorven collega's belangrijk om samen de pijn uit het verleden te delen en te verwerken. Het laat ook zien dat het beroep van brandweerman en brandweervrouw niet zonder gevaar is.

Bij de brandweer werken bijna 28.000 mensen, van wie ruim 5100 in loondienst zijn. Het overgrote deel van de andere brandweerlieden zijn vrijwilligers.