Sagan wint weer in Zwitserland

Peter Sagan heeft de achtste etappe in de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. Het was zijn tweede overwinning van de week. Hij was ook al de beste in de vijfde rit.

De etappe telde slechts honderd kilometer en werd in zijn geheel op een afgesloten circuit rond Schaffhausen verreden: acht rondjes van 12,5 kilometer, met onderweg telkens de beklimming van de Alpenstrasse.

Al direct na de start gingen vier man ervandoor, onder wie Nick van der Lijke en Lasse Norman Hansen, beiden kandidaat voor de bergtrui. Hansen (olympisch goud op het omnium in 2012) troefde Van der Lijke in de eerste klimmetjes af, waarna die het wel geloofde.

De vier werden met nog dertien kilometer te gaan weer ingerekend.

In de laatste ronde waren er veel demarrages, maar niemand kreeg de ruimte van met name de Bora-ploeg van Sagan. De sprinttrein van QuickStep zag er vervolgens indrukwekkend uit, maar het was niet Matteo Trentin die naar de zege snelde. Sagan zette in de laatste honderden meters een versnelling in waar niemand antwoord op had. Sascha Modolo werd tweede, Trentin derde.

Kruijswijk derde

De klassementsrenners zaten niet in de eerste groep, die vooral rappe mannen bevatte. Simon Spilak behield wel zijn leiderstrui. Hij verdedigt zondag in de afsluitende tijdrit een voorsprong van 52 seconden op Damiano Caruso en 1.05 op Steven Kruijswijk.