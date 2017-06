Pegida-leider in Enschede in aanloop naar verboden demonstratie

De leider van de extreemrechtse beweging Pegida Nederland heeft zich laten zien in de binnenstad van Enschede. Zijn extreemrechtse beweging en linkse activisten willen daar morgen demonstreren, terwijl de gemeente dit heeft verboden om ordeverstoringen te voorkomen.

Volgens RTV Oost was Pagida-voorman Edwin Wagensveld vanmiddag op de Oude Markt. Hij ging daar het gesprek aan met bewoners. De bezoek van Wagensveld verliep rustig. De politie hield een oogje in het zeil.

Ondanks het verbod hebben verschillende organisaties opgeroepen morgen alsnog naar de Enschedese binnenstad te komen. De gemeente laat weten hierop voorbereidingen te hebben getroffen door een noodverordening af te kondigen en een groepsverbod in te stellen.

Lichtkranten

"Op de toegangswegen naar de stad zullen mensen morgen bijvoorbeeld lichtkranten zien staan om geattendeerd te worden op het demonstratieverbod", aldus een woordvoerder van de gemeente Enschede. "Als het duidelijk is dat mensen toch komen om te demonstreren, zullen we eerst vriendelijk verzoeken om te keren, maar als het nodig is zal de politie optreden."

Op verschillende plekken in Enschede zijn afgelopen nacht posters opgehangen waarin wordt opgeroepen tot geweld tegen aanhangers van extreemrechts.