Müller eerste finalist in Rosmalen

Gilles Müller heeft zich op het gras van Rosmalen geplaatst voor de finale. De als vierde geplaatste Luxemburger was Alexander Zverev, de nummer twee op de plaatsingslijst, de baas. Binnen anderhalf uur was de partij beslist: 7-6 (5), 6-2.

Dat Müller de eerste ontmoeting tussen de twee spelers won, kwam als een verrassing. Hij is de nummer 28 van de wereld, Zverev staat tiende.

De 34-jarige Müller won bovendien pas één titel in zijn lange loopbaan. Begin dit jaar in Sydney was hij daar de beste. De nog maar 20-jarige Zverev heeft al vier titels achter zijn naam staan. Drie daarvan veroverde hij in 2017.

Het Duitse toptalent kreeg in Rosmalen echter geen grip op de sterk spelende Müller. De Luxemburger kreeg geen enkel breakpoint tegen en stelde een finaleplaats veilig met zijn eerste matchpoint.

Herkansing

Müller verloor vorig jaar in de finale in Rosmalen van Nicolas Mahut. Morgen krijgt hij een herkansing tegen de winnaar van het Kroatische duel tussen Marin Cilic en Ivo Karlovic.