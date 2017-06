Rolland wint bergrit in Route du Sud, Poels lost vroeg

De renners kregen in de derde etappe drie zware cols voor de kiezen. Op de Tourmalet sprong Rolland weg uit een kopgroep van elf renners en kreeg gezelschap van Gianni Moscon (Team Sky).

Vlak voor de slotklim sloot Silvan Dillier (BMC) bij het tweetal aan, maar vier kilometer onder de top moest de Zwitser toch een gaatje laten.

Rolland ging er in de slotfase alleen vandoor. Moscon kon hem niet meer achterhalen, waardoor de 30-jarige Fransman zijn tweede zege van 2017 - de eerste was in de Giro - mocht bijschrijven.

Dillier nieuwe leider

Achter Rolland vochten de Venezolaan Richard Carapaz (Movistar) en Dillier om de leiderstrui. Carapaz passeerde de Zwitser op de slotklim, maar pakte niet genoeg voorsprong om de leiderstrui over te nemen.

Omdat Dillier onderweg nog zes bonificatieseconden pakte, hield hij een seconde over op Carapaz. Zondag eindigt de Route du Sud met een etappe naar het racecircuit Paul Armagnac.