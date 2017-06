Een 13-jarige jongen is in Tiel om het leven gekomen bij een ongeluk met een quad. Het ongeval gebeurde vanmiddag in een boomgaard in die plaats.

De jongen bestuurde het motorvoertuig zelf. "Daarbij is iets misgegaan", vertelt een politiewoordvoerder tegen Omroep Gelderland. De jongen was op slag dood.

Veel hulpdiensten rukten uit. Hoe het quad-ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.