In Amsterdam-Slotervaart is een jongetje van zeven onder een grasmaaier van de plantsoenendienst gekomen. Het kind is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

Waarschijnlijk heeft de bestuurder van de grasmaaier het jongetje over het hoofd gezien toen hij achteruit reed.