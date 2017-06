Utrecht kleurt roze met eigen Canal Pride

In Utrecht wordt de eerste Canal Pride gehouden. Tientallen feestelijk versierde boten met veel roze kleuren en regenboogvlaggen trekken door de grachten van de stad.

Burgemeester Jan van Zanen opende het festijn vanmiddag toen de boten werden onthaald met een confettidouche. Volgens RTV Utrecht begon de tocht aan het Ledig Erf. Via de Dom gingen de 27 boten naar de Weerdsluis.

De eerste Canal Pride is georganiseerd door Utrechtse homobelangenorganisaties en de horeca. De organisatie wil met de botenparade aandacht vragen voor de acceptatie van homo's, lesbo's en andere seksuele minderheden.

Charme verloren

"De Amsterdamse gay pride heeft alle charme verloren", vindt Robbert Kalff van de organisatie. Het festijn is te commercieel geworden. "Waardoor alleen nog grote bedrijven kans maken om met een boot mee te varen."

Verwacht wordt dat de Canal Pride tussen de 15.000 en 20.000 mensen naar Utrecht trekt. Dat aantal komt bovenop de 70.000 mensen die op een gewone zaterdag al het centrum van Utrecht bezoeken.

Straatfeest

Het centrum van Utrecht is vandaag verdeeld in zones. In een gebied rond de Zandburg en de Jacobibrug is iedereen welkom voor een straatfeest. In een gebied tussen de Gaardbrug en de Viebrug kunnen volgens de organisatie bezoekers rustig genieten van de Pride.

De organisatie raadt vanwege de verwachte drukte af in het winkelgebied tussen de Potterstraat en de Gaardbrug te komen.