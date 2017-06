Brandweer waarschuwt voor droogte

De kans op natuurbranden neemt toe. Vooral morgen en maandag als het erg zonnig is, wordt het oppassen geblazen.

Weerkundigen waarschuwen iedereen bewust om te gaan met het weggooien van spullen en om brandjes meteen te melden, omdat het vuur zich door de droogte snel kan verspreiden.

De grootste kans op een natuurbrand is er in Zeeland, Noord- en Midden-Limburg en Gelderland. In deze regio's geeft de brandweer code oranje af. Een natuurbrand kan zich daar extra snel ontwikkelen en uitbreiden. Hulpdiensten zijn extra alert. Het KNMI geeft geen weerwaarschuwingen af.

Hittegolf

Volgens Meteo Limburg staat de provincie aan de vooravond van een vroege hittegolf. "De grond blijft volgende week kurkdroog. Er zal geen spat regen vallen", voorspelt weerman Thijs Zeelen bij de regionale omroep L1.

In de kop van Noord-Holland, Utrecht, Overijssel en Brabant is er ook brandgevaar in de natuur, maar minder groot. Daar is code geel van de brandweer van kracht.

In maart, april en mei viel er minder neerslag dan normaal. Als er al wat viel dan was het vaak in de vorm van buien. Daardoor wisselden de hoeveelheden van plek tot plek sterk en werd de neerslag niet optimaal opgenomen in de natuur. Ook de huidige maand juni verloopt droog. Tot en met donderdag wordt er nauwelijks regen verwacht en is het zonnig en warm.

Het zogenoemde neerslagtekort is in Brabant, Zeeland en langs de Hollandse kust al meer dan 150 millimeter, terwijl dat gemiddeld in deze tijd van het jaar 80 millimeter is.