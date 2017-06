Primeur voor Vichljantseva, de eerste finaliste in Rosmalen

Natalja Vichljantseva heeft zich op het grastoernooi van Rosmalen voor het eerst in haar loopbaan verzekerd van een plek in een WTA-finale. De 20-jarige Russin was met 6-3, 7-5 te sterk voor de slordige en bij vlagen ongeïnspireerd spelende Ana Konjuh: 6-3, 7-5.

Vichljantseva had al vijf wedstrijden op een rij niet gewonnen, maar deze week heeft ze op het Autotron haar vorm weer gevonden: ze heeft pas één set afgestaan en maakt indruk met haar harde en vlakke groundstrokes.

Lovegame

Na een half uur had de nummer 74 van de wereld de eerste set al op zak na haar enige breakpoint verzilverd te hebben. Even leek het duel te kantelen in de tweede set: Konjuh ging na een achterstand van 3-1 beter spelen, repareerde de break met een lovegame, maar maakte in de slotfase weer een aantal onnodige fouten.

In de eindstrijd neemt Vichljantseva het op tegen de winnares van het treffen tussen Lesia Tsurenko en Anett Kontaveit.