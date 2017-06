Taxichauffeurs Amsterdam uiten woede over politieoptreden

Zo'n dertig taxichauffeurs hebben vannacht actiegevoerd in het centrum van Amsterdam. Ze maken zich kwaad over het politieoptreden tegen taxi's. Chauffeurs beklagen zich erover dat de politie ze bij het minste of geringste oppakt en de vergunning afneemt.

De chauffeurs trokken toeterend door de stad. De actie begon tegen 01.00 uur 's nachts en duurde anderhalf uur. De Weteringschans tussen het Leidseplein en het Weteringcircuit werd geblokkeerd. Toen het bevel van de politie om de blokkade op te breken niet werd opgevolgd, werd een chauffeur aangehouden.

Andere chauffeurs die niet ophielden met claxonneren, kregen een boete. Eerder dit jaar was er ook zo'n taxiprotest in de Vijzelstraat in Amsterdam.