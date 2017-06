Trio Johnson, McIlroy en Day stelt teleur op US Open

Het trio Dustin Johnson, Rory McIlroy en Jason Day is er verrassend genoeg niet in geslaagd het weekend te halen op het US Open.

Het is de eerste keer sinds 1986, toen de wereldranking zijn intrede deed, dat de mondiale topdrie de cut niet haalt tijdens de tweede major van het jaar.

Winnaar

Johnson, de winnaar van vorig jaar én de nummer 1 van de wereld, liep op de tweede dag een ronde van 73, waarmee hij uitkwam op 148. Dat was drie slagen boven de cut.