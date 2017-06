Confederations Cup: smakelijk toetje, maar laat de kers maar aan een ander

Een niet te versmaden toetje of toch net een gerechtje te veel? Zelfs voor de doorgewinterde voetballiefhebber is dat waarschijnlijk geen uitgemaakte zaak na een lang seizoen vol competitievoetbal, Champions League-wedstrijden en interlands. De FIFA is er wel heel duidelijk over: de Confederations Cup is na het WK het belangrijkste voetbaltoernooi ter wereld.

Daar kwam de wereldvoetbalbond overigens pas achter nadat Saudi-Arabië in de zomers van 1992 en 1995 het Koning Fahd-toernooi had georganiseerd.

De eerste editie kende slechts vier deelnemers, allemaal continentale kampioenen: Argentinië (Zuid-Amerika), Verenigde Staten (Noord- en Centraal-Amerika), Ivoorkust (Afrika) en het gastland, dat de Aziatische titel in handen had. Na twee halve finales won Argentinië het toernooi door in Riyad in de eindstrijd Saudi-Arabië met 3-1 te kloppen.