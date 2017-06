Wekdienst van 17 juni: dit gebeurde terwijl je sliep

Ook als president verdient Trump nog miljoenen

En nog meer nieuws over Donald Trump vannacht. Voor het eerst sinds hij president is, heeft Trump inzage gegeven in zijn financiƫn. Hij heeft een algemeen financieel verslag van 98 pagina's over zijn zakenimperium aan het ethiekbureau van de Amerikaanse overheid gegeven.

De publicatie gaat niet gedetailleerd in op Trumps financiƫn, maar geeft een breed overzicht van zijn bezittingen en schulden. Toch is dit al meer dan Trump tot nu toe prijsgaf, omdat hij in tegenstelling tot andere presidentskandidaten nooit belastingaangiftes openbaar heeft gemaakt.