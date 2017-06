Draagt Máxima wit of zwart bij eerste staatsbezoek aan paus ooit?

Privilege du blanc

Het meest in het oog springend in dit verband is het zogeheten privilège du blanc: het voorrecht van het wit. Dat is het recht van vrouwelijke katholieke monarchen en katholieke echtgenotes van katholieke monarchen om bij hun bezoek aan de paus in het wit in plaats van in het (gebruikelijke) zwart gekleed gegaan.

Concreet houdt dit in, dat bijvoorbeeld de echtgenotes van de koningen van Spanje en België en die van de groothertog van Luxemburg en de prins van Monaco de paus in het wit bezoeken. De koninginnen van bijvoorbeeld Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken maken in het zwart hun opwachting. Omdat de huidige paus Franciscus wat minder aan dit kledingvoorschrift hecht, is de Britse koningin Elizabeth, na eerder in het zwart de paus bezocht te hebben, daarvan in 2014 afgeweken.