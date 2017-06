Regisseur Rocky en Karate Kid overleden

De Amerikaanse regisseur John Avildsen is op 81-jarige leeftijd overleden in Los Angeles. Vaak speelden underdogs de hoofdrol in zijn werken: de bekendste voorbeelden daarvan zijn Rocky en The Karate Kid.

Rocky vertelt het verhaal van een bokser (Sylvester Stallone) die er alles aan doet om zich door de sport op te werken. Avildsen kreeg een Oscar voor zijn regie, het drama won er nog een voor Beste Film.

Avildsen had weinig op met boksen, dus had hij de film bijna niet geregisseerd. "Ik vond boksen maar dom", zei hij eens in een interview. "Maar ik vond het script charmant. Het was een prachtige karakterstudie."

Toch koos hij ervoor niet aan het tweede deel van de filmreeks te werken, een besluit dat hij zichzelf altijd kwalijk nam. In 1990 keerde hij terug voor Rocky V.

In 1982 later werd Avildsen opnieuw genomineerd voor een Oscar, dit keer voor de korte documentaire Traveling Hopefully.