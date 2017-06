Marineschip VS maakt water na aanvaring

Een Amerikaans marineschip is in de problemen gekomen na een aanvaring met een Filipijns containerschip voor de kust van Japan. Het schip heeft water gemaakt en de aandrijving is gedeeltelijk uitgevallen. De marine sluit uit dat het schip zal zinken.

Er is zeker één gewonde gevallen aan boord van de USS Fitzgerald. Japanse media zeggen dat er zeven opvarenden worden vermist, maar volgens de Amerikaanse marine wordt dat nog gecontroleerd. Het is niet bekend hoe het Filipijnse schip eraan toe is.

Het is nog niet duidelijk hoe het incident, dat midden in de nacht gebeurde, heeft kunnen plaatsvinden. Er zijn inmiddels drie schepen naar de plek van de aanvaring gestuurd, waaronder twee slaapboten. De Fitzgerald wordt teruggehaald naar de marinebasis in Yokosuka.