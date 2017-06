Vrijspraak voor agent die zwarte man doodschoot in St. Paul

Een agent in de Amerikaanse stad St. Paul krijgt geen straf voor het doodschieten van een zwarte man die hij had aangehouden. De zaak van Philando Castile werd wereldberoemd doordat zijn vriendin live op Facebook uitzond hoe haar vriend aan de schotwond bezweek.

Agent Jeronimo Yanez zette vorig jaar zomer de auto van Castile aan de kant omdat hij vermoedde dat de man betrokken was geweest bij een beroving. Kort nadat Castile tegen Yanez had gezegd dat hij gewapend was, opende de agent het vuur op de man. Yanez verklaarde later dat hij bang was dat Castile zijn wapen zou pakken.

Racistisch

Familie zegt dat de Latino agent overhaast reageerde en mogelijk racistisch handelde. Volgens zijn vriendin had Castile helemaal niet naar het wapen willen grijpen. "Ik wilde het helemaal niet pakken", waren de laatste woorden van de stervende Castile.

Castile's vriendin zond live op Facebook uit hoe hij bezweek aan vijf schotwonden, met haar en haar 4-jarige dochter nog in de auto. De beelden leidden tot veel commotie in de VS en werden door velen in de Black lives matter-beweging gezien als bewijs van institutioneel racisme bij de Amerikaanse politie.