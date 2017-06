Mien Ruys, feminist met groene vingers

'Die lange van Ruys', werd ze als meisje genoemd. Leo den Dulk heeft met tussenpozen in totaal vijftien jaar gewerkt aan de biografie van tuinarchitect Mien Ruys (1904-1999). De vrouw die in de zomer in Dedemsvaart woonde en in de winter in Amsterdam verbleef. Waar ze, wandelend door de Kalverstraat, meestal boven iedereen uitstak. Ook in haar vak deed ze dat.

Het was pure kinnesinne en uit jaloezie, zegt haar biograaf, dat ze destijds door collega's werd geassocieerd met de spoorbielzen die ze gebruikte of met de eigengereide vorm van sommige van haar borders. Bielzen-Mien, schuine-Mien, plantjes-Mien. "Haar collega's toen waren hoofdzakelijk mannen", zegt Den Dulk. Met die smalende bijnamen werd voorbijgegaan aan haar vakmanschap en pionierswerk.

Moerheim

Als dochter van een kweker was ze vertrouwd met planten. De kwekerij van haar vader leverde aan binnen- en buitenland. Het was niet vanzelfsprekend dat ze in zijn sporen zou treden. Ze begon in 1923 als tekenares op de pas opgezette afdeling tuinarchitectuur van Moerheim. De tekeningen uit die tijd maken deel uit van het archief van Ruys, dat nu wordt beheerd door de Wageningen Universiteit. De tienduizend documenten zijn beschreven en ondergebracht in een database van Wageningen University & Research.