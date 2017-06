Hawaii heeft zon, zee, surfen – en straks ook een basisinkomen?

75 cent per dag in Kenia

Als er een basisinkomen wordt ingevoerd op Hawaii, dan is het niet de eerste Amerikaanse staat waar dat lukt. Alaska keert al sinds 1982 een toelage uit aan de inwoners van de staat. Het geld is afkomstig van de winst die de staat maakt in de olie-industrie. De bedragen verschillen trouwens nogal per jaar. In 2016 was het 1022 dollar per persoon, het jaar ervoor 2072 dollar.

Er zijn meer experimenten met het basisinkomen. In Finland loopt bijvoorbeeld sinds dit jaar een proef waarbij 2000 werklozen een bedrag van 560 euro per maand ontvangen. Nederland doet ook proeven. In Utrecht, Tilburg, Nijmegen en Groningen wordt nagedacht over een basisinkomen voor speciale 'testgroepen'. Kenia krijgt ook een grote proeftuin: daar moeten op termijn 26 duizend mensen in 200 dorpen dagelijks 0,75 dollarcent gaan krijgen.