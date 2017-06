Gratis kaarten voor Hongaarse fans na wanvertoning in Andorra

Het resultaat zorgde voor woedende reacties bij de meegereisde supporters uit Hongarije, die na afloop van het duel eisten dat de spelers hun shirt uittrokken; ze zouden het tricot niet waard zijn. Onder anderen oud-PSV'er Balázs Dzsudzsák gaf daar direct gehoor aan.

Door de nederlaag tegen Andorra is het voor Hongarije nagenoeg onmogelijk om zich te plaatsen voor het WK van 2018 in Rusland. De achterstand op Portugal (tweede in poule B) bedraagt met nog vier duels te gaan acht punten.

Op 13 augustus speelt Hongarije thuis tegen Letland. Een week later komt Portugal op bezoek.