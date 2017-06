Trump haalt uit naar 'Cubaanse onderdrukkers', eist hervormingen

Cuba moet concrete stappen zetten op politiek en economisch gebied voordat de VS de relatie met het land wil verbeteren. Dat zei president Trump in een toespraak die al deels was uitgelekt. Trump hield zijn toespraak in de wijk Little Havana in Miami. Hij werd verwelkomd door Cubanen in ballingschap die "viva Trump" scandeerden.

De Amerikaanse president gaat een strenger Cuba-beleid voeren dan zijn voorganger. Volgens Trump zijn de versoepelingen van Obama op het gebied van reizen en handel niet goed voor het Cubaanse volk. "Alleen de Cubaanse overheid wordt er rijker van."