Spilak slaat dubbelslag na machtige solo

Simon Spilak heeft de macht gegrepen in de Ronde van Zwitserland. De 30-jarige Sloveen van Katusha reed in de zevende rit, met de hoogste aankomst ooit in Europa, weg bij de andere klassementsrenners, onder wie Steven Kruijswijk, en bereikte solo de finish in Sölden.

In de Giro d'Italia moest het peloton ooit naar 2.757 meter boven zeeniveau klimmen met de Stelvio als aankomst. In de Tour de France werd weliswaar in 2008 bij de Col de la Bonette een hoogte van 2.802 bereikt, maar dat was onderweg, niet bij de meet.

Met de Tiefenbachferner moesten de coureurs naar 2.780 meter en dat was duidelijk te veel voor geletruidrager Domenico Pozzovivo. Hij moest op de 14,2 kilometer lange gletsjer (met een stijging van gemiddeld 9,5%) al vrij snel lossen.