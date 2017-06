Kanselier van de Duitse hereniging Helmut Kohl overleden (87)

De Duitse oud-bondskanselier Helmut Kohl is overleden. Kohl (CDU) was van 1982 tot 1998 bondskanselier en speelde een belangrijke rol rond de val van de Muur in 1989 en de eenwording van Duitsland. Hij is 87 jaar geworden.

Kohl stierf vanochtend in zijn huis in Ludwigshafen.

Kohl was de langst zittende bondskanselier van de Bondsrepubliek, die tot 1990 alleen uit de West-Duitse deelstaten bestond. Na de eenwording met de voormalige DDR kwamen ook de Oostduitse 'Länder' erbij.

Euro

Die samenvoeging was voor de wereldleiders van toen moeilijk te aanvaarden, maar Kohl slaagde erin de Franse president Mitterrand over te halen. Naar verluidt stemde Kohl in ruil daarvoor in met de komst van de euro. De Amerikaanse president Bush sr. en Sovjet-leider Gorbatsjov lieten toen ook hun bezwaren tegen een sterk, verenigd Duitsland varen.

Na zijn aftreden in 1998 kwam de reputatie van Kohl een aantal malen onder druk te staan. Zo moest hij in 2000 terugtreden als erevoorzitter van de CDU vanwege een zwartgeldaffaire. Kohl weigerde namen te noemen omdat hij de betrokkenen zijn erewoord had gegeven.

In zijn laatste levensjaren trad Kohl bijna niet meer in het openbaar. Hij onderging enkele zware operaties en zat in een rolstoel.