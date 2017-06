Opsteker voor radioprogramma Argos, Nipkowschijf voor Schuldig

De Zilveren Nipkowschijf voor het beste televisieprogramma is gewonnen door de documentaireserie Schuldig van omroep Human. De serie gaat over armoede en schuldhulpverlening in Amsterdam-Noord.

De makers van Schuldig, Sarah Sylbing en Ester Gould, werden eerder al uitgeroepen tot Journalist van het Jaar 2016. Ook won het programma een Tegel (de belangrijkste journalistieke prijs) en een Tv-beeld, de Nederlandse televisievakprijs.

Andere genomineerden voor de Zilveren Nipkowschijf waren The Amsterdam Project (RTL 4) en De Zaak Menten (Omroep Max).