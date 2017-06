Brouwer/Meeuwsen door, Meppelink/Keizer naar huis

Madelein Meppelink en Sanne Keizer zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales bij de World Tour Beachvolleybal in Den Haag. Het duo verloor in drie sets (19-21, 21-14 en 17-15) van Maria Antonelli/Carol Horta. In de derde set stonden Meppelink en Keizer nog op matchpoint tegen het Braziliaanse duo, maar ze konden het net niet afmaken.

Bij de mannen staan Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zaterdagochtend in achtste finales. Zij zijn het enige Nederlandse koppel dat nog actief op het toernooi is.

De andere twee mannenkoppels overleefden de eerste ronde niet. Christiaan Varenhorst en Maarten van Garderen verloren beide groepsduels, net als Ruben Penninga en Mees Blom.